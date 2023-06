Eccidio dei Quaranta Martiri Solenni celebrazioni in città per ricordare la strage di guerra

Partiranno domani le celebrazioni per il 79° anniversario dell’eccidio dei Quaranta Martiri, fucilati per rappresaglia dai tedeschi all’alba del 22 giugno 1944, nel luogo dove oggi sorge il Mausoleo che ne conserva memoria e resti mortali. Un episodio che ha segnato profondamente la città. Tutto risale al clima del periodo ed in particolare a quanto avvenne 20 giugno dello stesso anno, quando un gruppo dei Gap uccise un ufficiale medico tedesco in un bar di Corso Garibaldi e ne ferì un altro. Decisa e violenta la reazione dell’esercito germanico, con rastrellamenti che si conclusero con il drammatico epilogo che tutti conosciamo; a nulla servirono le iniziative e suppliche dell’allora vescovo Beniamino Ubaldi, che in ultima istanza tentò, invano, di offrire la propria vita in cambio di quella degli ostaggi. Così, Gubbio si appresta ad onorare ancora una volta la memoria dei quaranta “figli” trucidati barbaramente.

Domani, alle ore 21, si comincia con la veglia di riflessione e preghiera, presieduta dal Vescovo Luciano Paolucci Bedini, che il 22 giugno, alle 6:30 celebrerà la messa con successiva benedizione delle tombe. Alle 9:30 partenza da Piazza 40 Martiri del corteo di autorità e cittadini, che depositerà corone di fiori presso monumenti ai caduti e luoghi simbolo per quanto riguarda le guerre. A seguire, sempre al Mausoleo: alle ore 10:30 la commemorazione ufficiale e celebrazione officiata dal vicario generale Dion Mirko Orsini, alle ore 18 messe officiata Don Fabricio Cellucci. A testimonianza di come il popolo eugubino onori la memoria dei suoi martiri, la Società Balestrieri, con un’azione di volontariato, si è fatta carico di un intervento di straordinaria manutenzione dell’area circostante e del Mausoleo, opera dell’architetto Frenguelli per l’edificio e di Porcinai per la parte verde. La presidente dell’Associazione Famiglie dei Quaranta Martiri Laura Tomarelli ha voluto ringraziarli con una nota: “I balestrieri eugubini, oltre che distinguersi per la loro capacità di trasmettere la cultura e la storia di Gubbio nel mondo, dimostrano ancora una volta di saper diffondere valori tanto preziosi per la nostra società moderna, come la pace e la solidarietà”.