’’Easy train’’, muoversi in sicurezza La Polfer ha incontrato gli studenti

FOLIGNO – L’ispettore Alessandro D’Antoni (foto), ispettore della Polizia di Stato, sezione Polizia Ferroviaria di Foligno, con la dottoressa Amelia Italiano, dirigente regionale Umbria di Trenitalia, e il dottor Valerio Gangai, responsabile dell’unità territoriale Rfi Foligno, hanno incontrato i ragazzi delle prime e seconde medie dell’IC Foligno4 nell’auditorium della scuola. Il titolo della meritoria iniziativa è già esplicativo, ’’Easy train’’ e rappresenta la volontà messa in campo di istruire ed informare i ragazzi su tutti i possibili corretti comportamenti per muoversi in sicurezza anche nelle stazioni e sui treni.