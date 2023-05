Viadotto smontato sulla E45 a Umbertide

Umbertide (Perugia), 25 maggio 2023 – Si sono svolte la notte scorsa le operazioni di smontaggio del viadotto Tevere I in E45, tratto di Umbertide, col vecchio impalcato in calcestruzzo che dovrà essere sostituito. Le travi sono state sollevate e spostate con l’ausilio di particolari gru, per la successiva demolizione. La E45 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in orario notturno dalle 22,30 circa di ieri fino a metà della mattina di oggi, “per consentire l’avanzamento dei lavori sul viadotto Tevere I”.

Il traffico deviato sulla viabilità secondaria tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Promano con qualche disagio per gli automobilisti costretti nelle zone interne ad attraversare Umbertide, dove ci sono altri cantieri stradali.

Gli interventi sul viadotto riguardano anche la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici per elevare gli standard di sicurezza.