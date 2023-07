E45, i lavori sul muro dureranno fino a ottobre

Lungo la E45, a Marsciano, proseguono i complessi lavori di consolidamento del muro di contenimento della scarpata laterale, alto fino a 5 metri e lungo 150 metri, gravemente lesionato lo scorso gennaio in seguito ad abbondanti piogge, con il rischio di crollo sulla carreggiata. "Abbiamo appreso con soddisfazione da Anas che i lavori sono ad uno stato di avanzamento del 30%, in anticipo sul cronoprogramma, secondo il programma concordato con la Regione per questo e per gli altri interventi che vengono eseguiti sulla rete stradale umbra", commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche. I lavori, avviati lo scorso 17 aprile, riguardano la realizzazione di una paratia di pali di grande diametro, la demolizione del vecchio inadeguato muro di sostegno, il rivestimento della nuova opera con pannelli prefabbricati in calcestruzzo oltre alla sistemazione idraulica, di drenaggio e sistemazione della scarpata, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. L’ultimazione degli interventi è prevista entro ottobre. Sul resto della E45, Anas ha avviato e in parte concluso i lavori di risanamento conservativo di tutti i muri di sostegno,