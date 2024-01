È valzer elettorale sui candidati. Da Foligno24 bacchettata a CiviciX

"Foligno 24 è compatto. Nella delibera in assemblea, per la decisione di incontrare Luccioli, abbiamo votato a favore tutti tranne Gentili. La sua è una posizione difficile e lo capisco, perché gli iscritti di CiviciX sono andati altrove, con Presilla (candidato sindaco di Ap ndr)". Bastone e carota da Filippo Coccia, coordinatore di Azione Foligno e uno dei riferimenti di Foligno24 (che si è dotata di uno statuto) nei confronti di Filippo Gentili, dopo l’intervista pubblicata da La Nazione nella quale viene criticata la scelta del dialogo con Luccioli, possibile candidato sindaco. "Capisco la posizione di Gentili - prosegue Coccia - ma nulla preclude il suo proseguire nel progetto, che presto sarà arricchito anche da altre forze politiche".Avete già calendarizzato l’incontro con Andrea Luccioli? "Avverrà a breve. Servirà per andare a confrontare i nostri programmi, sui quali credo che si possano riscontrare dei punti di contatto. Li verificheremo, nell’ottica di cercare figure che possano promuovere le nostre idee. D’altronde fino ad ora ci siamo mossi nell’ottima di approfondire i temi e non a caso siamo partiti dalla natalità, parleremo di energia, di sviluppo economico, di ex zuccherificio". Perché incontrare Luccioli e non Diego Mattioli? "Non è tanto il nome quanto la persona che possa condividere i nostri punti. Così come escludiamo anche qualsiasi convergenza con il centrodestra, dal quale ci dividono priorità e modus operandi. Quello che cerchiamo è una figura che possa incarnare il nostro programma. Ad oggi Luccioli ci sembra il più affine, ma nulla è scritto e continueremo a lavorare per il futuro della città". Quella su Luccioli è una frattura tra Foligno24 e CiviciX? "Sono contento se Gentili resterà con noi, ma capisco la difficoltà della sua posizione. A Spoleto si sostiene il sindaco Sisti in una grande coalizione di sinistra, in Regione si punta al centrodestra e Foligno? La nostra linea è chiara e compatta e mi piacerebbe che ne facesse parte anche Filippo". Intanto i Socialisti di Foligno (uniti nelle due realtà di iscritti del Psi folignate e dell’Associazione “Socialismo XXI”) "stanno lavorando per ricostruire la presenza socialista in città". "Il tavolo paritetico tra i rappresentanti degli iscritti alle due realtà sopracitate - così i socialisti - è già attivo dallo scorso autunno, stabilendo contatti, finalizzati alla predisposizione di appositi accordi elettorali, con talune liste della coalizione cittadina di centrosinistra. Accordi che saranno resi pubblici nei prossimi giorni non appena formalizzati con i soggetti politici interessati".

Alessandro Orfei