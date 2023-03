È ufficiale: Masselli candidato di FdI

Orlando Masselli è il candidato di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni a sindaco. A dare l’annuncio è stato il segretario regionale di FdI, Franco Zaffini, sotto Palazzo Spada. "Lo ha deciso direttamente Giorgia Meloni perchè non potevamo attendere oltre, si è già perso troppo tempo" ha detto Zaffini. Terni è attualmente guidata da una giunta di centrodestra con il sindaco leghista Leonardo Latini, già ricandidato. "La Lega sta riflettendo – ha detto Zaffini – mentre Forza Italia ha già dato il suo sostegno. Quella di Masselli è una candidatura forte, in linea con i nuovi equilibri: la offriamo alla città, alla coalizione e d’ora in avanti andremo avanti parlando direttamente alla città. Chi c’è, c’è". Non è chiaro ancora, insomma, se la Lega deciderà di “ritirare“ il proprio uomo: il primo cittadino uscente, Latini, aveva infatti annunciato nei giorni scorsi di ricandidarsi, destando meraviglia (ma non solo!) nella coalizione. Da capire, ora, se la scelta di “correre da soli“ verrà mantenuta dalla Lega.

Intanto Forza Italia dovrebbe riunirsi oggi, in serata, per varare l’appoggio a Masselli che, però, verrebbe dato per scontato. Fratelli d’Italia punta dal primo momento sull’assessore al biancio uscente: sono giorni che campeggiano in città manifesti con il suo volto, seppur senza riferimenti chiari alle prossime elezioni.