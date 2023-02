È tempo di San Valentino Città in festa per il patrono

La città è in pieno clima di festa per il suo patrono. San Valentino, protettore degli innamoratori, anche quest’anno a Terni si declina in tanti modi diversi. La tradizione, innanzitutto. Dopo la veglia di preghiera davanti all’urna del santo di ieri sera, oggi in Cattedrale, alle 10, viene celebrata la festa diocesana di San Valentino, con il solenne pontificale presieduto dal vescovo Francesco Antonio Soddu. E ci saranno tutti: il sindaco Leonardo Latini, la presidente della Regione Donatella Tesei, la presidente della Provincia Laura Pernazza, autorità militari, assessori del Comune, assessori e consiglieri regionali, i sindaci del comprensorio. Annunciata anche la presenza del presidente dell’Acciai Speciali Terni cavalier Giovanni Arvedi, dei rappresentanti del mondo del lavoro, della scuola, delle associazioni e movimenti della Diocesi.

Non solo sacro, però. Nella città illuminsta a festa da decine di cuori rossi sono in corso di svolgimento le iniziative promosse per UmbriaLibri e Ciccolentino. Piazza Tacito ospiterà oggi, domani e martedì numerosi eventi speciali: uno fratutto, l’artista di Modica, Elisa Corallo, stupirà i presenti con la sua scultura in cioccolato, scolpendo un blocco e trasformandolo in un drago che avvolge un cuore. Sampre a piazza Tacito, spazio all’intrattenimentocon il Love Circus. Poi la Choco Parade, spettacolo itinerante che animerà le vie del centro firmato dall’artista Stefano De Maio.

Da parte sua Busitalia fino al 31 marzo propone il biglietto “Promo urbnao Terni“ acquistabile alla tariffa speciale di 50 centesimi e che consente di viaggiare sui servizi del trasporto pubblico urbano di Terni.