È Stefano Bandecchi a dare il via ai comizi: si comincia oggi

A dare il via ai comizi è il candidato sindaco Stefano Bandecchi (nella foto), sostenuto da Alternativa popolare e liste collegate.

Tre i comizi annunciati dal presidente della Ternana: si comincia oggi dalle 18.30 alle 20.30 in piazza Dei bambini e delle bambine (piazza Solferino); quindi martedì martedì 9 maggio alle 19 in largo Micheli e venerdì 12 maggio, in serata, ancora in piazza Solferino per chiudere la campagna elettorale. Ieri il candidato sindaco del centrodestra, Orlando Masselli, ha incontrato al comitato elettorale Carlo Fidanza, capogruppo di FdI al Parlamento Europeo.

Scatenati i sette candidati sindaco, tra visite nei quartieri, proposte e iniziative, programmi elettorali e incontri con la cittadinanza. Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori) ha inaugurato sulla sua pagina Facebook la rubrica "Una proposta al giorno": un’idea, quotidiana appunto, che è anche un punto programmatico: dall’ambiente alla valorizzazione dei giovani, dalla valorizzazione del Museo delle Armi a un "nuovo" Cantamaggio, poi la movida e le scuole tecniche.

Emanuele Fiorini (Fiorini per Terni) batte su temi "popolari": la sanità da ristrutturare per garantire servizi migliori; l’Università da rifondare con una totale emancipazione da Perugia; la sicurezza da incrementare combattendo risse e spaccio. Ai giovani guarda Silvia Tobia (Potere al Popolo) che nella sua campagna elettorale ha inserito anche il "porta a porta": suonare alle persone e parlarci, direttamente. A cuore, tra le altre cose, le stanno in particolare il lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro: diritti, entrambi, di ciascun cittadino.