È stato espulso ma gira in città. Viene arrestato

PERUGIA – Nonostante l’espulsione, era rientrato irregolarmente in Italia. Per questo, 37enne macedone è stato arrestato dalla polizia. Mentre erano impegnati in controlli in via Cortonese, gli agenti hanno visto sopraggiungere un’auto sospetta. Hanno quindi deciso di fermarla per approfondire le verifiche. Dopo aver identificato il conducente e il passeggero, entrambi cittadini stranieri, i poliziotti hanno constatato che le generalità fornite dal 37enne non corrispondevano a quanto inserito nelle banche dati. Insospettiti, hanno effettuato degli accertamenti appurando che l’uomo, oltre ad aver fornito delle false generalità, dopo essere stato espulso dallo Stato, vi aveva fatto rientro prima di cinque anni e senza autorizzazione. Di conseguenza è stato arrestato. Nei confronti del 37enne è scattata anche la denuncia per false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale. La scoperta dell’uomo è avvenuto nell’ambito dei controlli disposti sul territorio per prevenire reati come furti e rapine e, ovviamente, spaccio e situazioni di degrado. Controlli che vengono effettuati con cadenza praticamente quotidiana in particolare nelle zone ritenute più critiche della città, come l’area della stazione di Fontivegge.