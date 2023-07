È sempre in prognosi riservata la bimba caduta dal quarto piano

TERNI – Restano gravi le condizioni della bambina di 5 anni caduta lunedi sera da una finestra al quarto piano di uno stabile di via Turati. La piccola, ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ ospedale "Gemelli" di Roma (non al "Bambin Gesù" come emerso in un primo momento) rimane in prognosi riservata. "La piccola paziente è sedata e ventilata meccanicamente per esiti di grave trauma cranico con fratture multiple e rigonfiamento cerebrale – così l’ospedale ’Gemelli’ –. Una Tc di controllo denota una situazione immodificata rispetto alla precedente e non suggerisce indicazioni neurochirurgiche. La prognosi rimane riservata". Secondo le ricostruzioni della Polizia, la bimba è salita sul wc per poi sporgersi dalla finestra, forse per prendere qualcosa, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto per circa dieci metri. La caduta, accidentale, è stata attutita dai panni stesi nei piani sottostanti.