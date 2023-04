È Rosichetti il candidato del centrosinistra

Giuseppe Rosichetti (foto), è il candidato sindaco della lista di centrosinistra "Trevi, bene comune". Trevano, 53enne, di professione avvocato, patrocinante in Cassazione, è sposato con Antonella e padre di un figlio, Matteo. "Il mio legame con questa terra è fortissimo. Conosco il nostro territorio ma viaggio spesso per lavoro e ho apprezzato le bellezze e il fascino di posti diversi, ma Trevi – spiega Rosichetti – con la sua terra fertile e la sua gente instancabile, con la sua storia antica, ha grandi potenzialità per migliorare il suo futuro. Amo gli animali e lo sport, sono stato per anni vicepresidente della società ciclistica Unione Sportiva Bovara e presidente dell’Ente Palio dei Terzieri, contribuendo, insieme ai miei collaboratori, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. In passato – continua – ho collaborato con il Comune di Trevi, mi è stata data la possibilità di conoscere direttamente le problematiche di questa realtà. Da sempre ho un rapporto con le Amministrazioni locali per motivi professionali e questo ha alimentato la mia conoscenza delle strategie e delle azioni migliori per dare un contributo positivo alla ‘mia’ Trevi, ma questo non senza il confronto dei cittadini che sarò sempre pronto ad ascoltare. C’è una sfida verso il futuro che ci vede protagonisti e può essere vinta ponendo l’attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e al patrimonio artistico. Le capacità dei nostri imprenditori e la forza delle nostre tradizioni possono essere potenziate e valorizzate. Per me amministrare – conclude Rosichetti - vuol dire partecipare e rendere partecipi nelle scelte politiche e gestionali i cittadini, condividere le risorse, la bellezza e la cultura del nostro territorio per raggiungere nuove prospettive e guardare, insieme lontano".

C.Lu.