È realtà il campetto pubblico di San Mariano, terminato il restyling

"Il decoro di una città non dipende solo dal comune o dagli addetti alla raccolta dei rifiuti, ma dell’educazione dei suoi cittadini! Voi siete i più giovani, mi aspetto il buon esempio. Come tutte le cose pubbliche questo spazio anche è vostro, trattiamolo bene". Così Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano si è rivolto ai tanti alunni della primaria e secondaria presenti a San Mariano all’inaugurazione del nuovo campetto pubblico polivalente, strutturato sia per il gioco del calcio che per la pallacanestro. L’assessore alle manutenzioni Stefano Gabrielli ha spiegato i dettagli "un investimento di circa 70 mila euro per il restyling e la videosorveglianza dello stesso. Anche questa tappa rientra in quella idea di qualità urbana alla quale stiamo lavorando con impegno. La nostra idea di comunità parte da un concetto di cura del territorio che possa garantire un benessere diffuso nel quale ci si possa quotidianamente identificare con orgoglio come cittadini di Corciano".