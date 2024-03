È qui il museo senza più barriere. Ora l’arte sarà davvero per tutti

La possibilità di toccare i modelli delle opere d’arte esposte o di fare una visita guidata per non vedenti nei nuovi spazi, senza alcun limite e alla portata di tutti. Una serie di importanti lavori di rimozione delle barriere fisiche e cognitive sono stati portati a termine in questi giorni a Palazzo Albizzini, storica sede della Collezione Burri a Città di Castello. Il museo, classificatosi quarto in Italia, è stato oggetto di lavori ammessi a finanziamento col Pnrr.

Tutto era nato con la mostra "La Luce del Nero", già concepita per i non vedenti e ora la Fondazione Burri ha proseguito il progetto di inclusività. Le novità sono state presentate sabato nel corso di una pubblica cerimonia. Sono ora funzionanti: una nuova audioguida per non vedenti, disabili cognitivi e in Lis oltre a contenuti in easy to read e a un’altra guida stampata in Comunicazione Aumentativa Alternativa, inoltre modelli tiflodidattici per il pubblico non vedente e un nuovo sito istituzionale con apposita certificazione. Sono questi i lavori che hanno caratterizzato l’investimento del museo tifernate che segue una linea già tracciata insieme ad Atlante Servizi Culturali, cooperativa "La Rondine", Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, Museo Tattile Statale Omero, Federazione Disability Management, e tanti professionisti e istituzioni che operano nel campo del sociale o dei musei. "Il progetto è intervenuto nell’ambito dell’inclusione di persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso dove sono parte integrante", ha detto il presidente della Fondazione Burri Bruno Corà.

L’utente può scegliere la modalità di visita preferita inquadrando un Qr Code con il proprio smartphone oppure ritirando un device preconfigurato in biglietteria; sarà guidato lungo tutto il percorso con indicazioni specifiche e personalizzate per ogni esigenza ricevendo automaticamente informazioni interattive all’interno di ogni sala. Per fare questo è stata realizzata una rete WI-FI nei mille 600 metri quadrati del museo, anche per consentire la corretta funzionalità delle applicazioni. Inoltre sono disponibili 12 modelli tiflodidattici mimetici per il pubblico non vedente posizionati nelle varie sale.

Tra le novità anche il servizio dedicato per visite guidate svolte dal personale non vedente o dai ragazzi del Csm Altotevere. Le visite saranno programmate con cadenza mensile ed è possibile prenotarsi sia tramite sito web che contattando il servizio biglietteria.