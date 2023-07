E Poste dedica due francobolli alla kermesse

Due francobolli per Umbria Jazz. Poste Italiane comunica che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano“ dedicati a Umbria Jazz, per i 50 anni del Festival estivo e per i 30 anni di quello invernale di Orvieto, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20 euro per ciascun francobollo. Con una tiratura di duecentocinquantamiladodici esemplari per ciascun francobollo e fogli da 28 esemplari, i francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetto a cura di David Tremlett. Le vignette riproducono ognuna i manifesti del cinquantesimo anniversario di Umbria Jazz e della trentesima edizione di UJ Winter realizzati da David Tremlett intitolati “Jazz Cascade“ e “Umbria Jazz#1“, che rappresentano un’interpretazione artistica stilizzata di una cascata d’acqua. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, a 25 euro.