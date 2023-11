E ora i Comitati scendono in piazza

"Da 14 anni l’Umbria vive come nel film “Il giorno della marmotta”, il cui protagonista si sveglia ogni mattina rivivendo la medesima situazione. Analoga è la situazione vissuta dai cittadini della nostra regione, da quando nel 2009 fu adottato il primo piano di gestione dei rifiuti che prevedeva la costruzione di un inceneritore per la chiusura del ciclo. I piani sono stati aggiornati, ma l’inceneritore è rimasto". Lo dicono - con il supporto scientifico di ISDE-Medici per l’Ambiente Umbria - il Comitato NO CSS nelle cementerie di Gubbio, il Comitato NO Inceneritori di Terni, il Comitato per la tutela ambientale della Conca Eugubina, il Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero – CRURZ aps, l’Osservatorio Borgo Giglione, i Referenti per l’Umbria di Zero Waste Italy, il Partito Animalista Italiano.

Un fronte che vara per domani una manifestazione contro l’ok all’inceneritore: "A partire dalle 10 del mattino i comitati saranno fuori dalla Regione per una conferenza stampa e un presidio".

Il no alla struttura parte da lontano, ricordano: "L’amministrazione ogni tanto ripropone la soluzione, finora sempre sventata anche grazie alla mobilitazione di comitati e associazioni, magari solo a scopo elettorale: anche ora siamo in campagna elettorale date le prossime scadenze amministrative del giugno 2024. Così, nonostante le direttive europee non prevedano incentivi" e ignorando molti altri motivi "questa giunta regionale vuole procedere velocemente con l’iter autorizzativo"