È morto a Ferentillo il filosofo Mario Tronti

Mario Tronti, filosofo e senatore della Repubblica, è morto a Ferentillo: aveva 92 anni, compiuti lo scorso 24 luglio. Una vita intera a sinistra, con la riflessione intellettuale e la militanza politica, tra i fondatori del marxismo operaista teorico degli anni sessanta, docente per trent’anni presso l’Università di Siena. Due anni fa, in occasione dei novanta anni, confessava a Repubblica: "Sono in ritiro spirituale, nel monastero di Poppi, nel Casentino, retto dalle monache camaldolesi. Compio 90 anni e questo passaggio bisogna farlo bene, sentirlo interiormente". Di estrazione popolare, Fronti nasce a Roma da una famiglia che lavora ai Mercati generali e abita nel quartiere Ostiense, la "rive gauche" della capitale. Dopo il liceo classico, si laurea in Lettere nel 1956 con Ugo Spirito, discutendo una tesi sulle opere giovanili di Marx. Tra 1968 e 1970 insegna storia e filosofia al Liceo scientifico Galilei di Terni.