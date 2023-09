E’ l’ora di Paolo Palmieri. Il cavaliere di Stroncone sostituirà Luca Innocenzi

"Foligno per me è l’Olimpiade della Quintana e poter correre è un sogno. Sono anche onorato di sostituire un cavaliere del calibro di Luca Innocenzi". La voce carica di voglia di fare è quella di Paolo Palmieri, 27 anni di Stroncone e ora ufficialmente il nuovo Pertinace del Rione Cassero. Il tutto dopo la decisione definitiva della Commissione Giustizia dell’Ente, che ha sospeso per nove mesi Innocenzi in seguito alla rissa di giugno. Palmieri è uno dei due prodotti del Master cavalieri dell’Ente Giostra. La sua passione per i cavalli è di lunga data: "Sono sempre stato appassionato per i cavalli, tanto che mio padre me ne regalò uno a 7 anni. A 12 anni ho debuttato a Narni per Fraporta. Poi l’esordio a Stroncone nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Quindi le quintane a Calvi, a Moie e poi l’approdo a Foligno come secondo per l’Ammanniti".

"Il mio approdo a Foligno lo devo al mio istruttore Umberto Colavita – racconta Palmieri –. lo ringrazio perché mi ha sempre seguito in maniera maniacale. Grazie all’Ente Giostra per la grande opportunità del Master, ma anche a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e alla mia compagna". Importante l’esperienza del master: "E’ stato un percorso importante, dove personalità come Lorenzo Paci e Ranieri Campello ci hanno aiutato a crescere. E ora sono pronto per la Quintana".

Palmieri correrà per il Cassero: "Voglio ripagare la fiducia del Cassero e farò il meglio possibile per il Rione che mi ha accolto come una grande famiglia. L’augurio e l’auspicio è che sarà l’inizio di una collaborazione. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli altri cavalieri, sono certo che sarà una grande Giostra". Intanto prosegue il calendario delle attività. Domani, alle 19, nella sede dell’Ente Giostra è prevista la presentazione del nuovo abito della madrina dell’Ente Giostra della Quintana, realizzato dal Laboratorio Sartoria Menghini. Interverranno Stefania Menghini, il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli e il presidente della Commissione artistica dell’Ente Giostra Quintana, Simone Agostini.

Alessandro Orfei