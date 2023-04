"E la sanità locale?" Pressing sulla Regione

"Tutto tace sul riassetto della sanità nel territorio Ternano, nulla si sa, e non un cenno da Palazzo Cesaroni". Così il Centro coordinamento Ternana Club. "Il 6 aprile sono scaduti i 90 giorni entro cui il Ministero della Sanità aveva l’obbligo di pronunciarsi circa il progetto stadioclinica presentato dalla Ternana e nulla trapela in merito - sottolinea il Cctc– . Come poco trapela (e quel poco è tutto fuorché rassicurante) circa anche il destino dell’ospedale Santa Maria alla prese con un declino giunto prossimo all’irreversibile. Chiediamo che la presidente della Regione, Donatella Tesei, faccia chiarezza sullo stato delle cose e si pronunci inequivocabilmente di fronte al territorio ternano in merito a queste fondamentali questioni da cui dipende il futuro della sanità di tutta l’Umbria meridionale; così come chiediamo siano ufficializzate le date per i progetti di fattibilità tecnico economico, per le procedure, per il finanziamento regionale, per l’apertura e chiusura dei cantieri come è avvenuto per tutti gli altri ospedali dell’Umbria".

"Da cittadini chiediamo anche una ferma presa di posizione in merito, da tutti i candidati a sindaco di Terni, perché tra loro c’è sicuramente colui che tra meno di due mesi sarà chiamato ad ereditare e gestire queste strategiche priorità - aggiumnge il Cctc –. Nessuno si illuda di prenderci per stanchezza o di poter rinviare, o peggio rifuggire dall’assumersi le proprie responsabilità di fronte alla pubblica opinione e al corpo elettorale; il Cctc, come ha fatto da tempi non sospetti e fino ad adesso, non distoglierà l’attenzione un solo istante e non farà sconti a nessuno".