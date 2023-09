È la “guerra“ dei supermercati. Associazioni di categoria in trincea

“Spoleto città dei supermercati“. La definisce così il presidente di Confcommercio, Tommaso Barbanera, la città nota al mondo per il festival di arti varie fondato dal compianto maestro Gian Carlo Menotti, all’indomani della conferenza dei servizi che ha approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo supermercato che sorgerà lungo viale Marconi. Si tratta di un "complesso immobiliare commerciale con tipologia di vendita di tipo alimentare con una superficie di 1800 mq e una di vendita inferiore ai 1500 mq, con annessi esercizi di vicinato o ristorazione di 700 mq" e per accedere all’area commerciale sarà realizzata anche una nuova rotatoria lungo viale Marconi. Ad esprimere perplessità sul nuovo supermercato sono i rappresentati delle associazioni di categoria, Confartigianato, Cna e Confcommercio che hanno inviato al Comune le rispettive relazioni. Secondo Confartigianato "si assiste all’ennesimo esempio di utilizzo dei terreni, per le amministrazioni che incassano gli oneri e, solo in ultima istanza, per gli investitori, senza valutare impatti e ricadute di certe scelte ne tantomeno se un insediamento sia effettivamente opportuno per le necessità degli utenti e la loro qualità di vita. L’avvento della pandemia ha inoltre modificato le modalità di acquisto dei consumatori: vengono infatti privilegiati i piccoli esercizi commerciali in luogo di strutture più grandi". Particolarmente critica anche Cna "Chiediamo che nella pianificazione dello sviluppo urbano e commerciale della città si mantenga un equilibrio tra espansione commerciale, che deve in ogni caso essere rispondente alle esigenze dei cittadini e tutela dei negozi e delle attività artigianali di vicinato, particolarmente quelle situate nel centro storico della città". Anche Confcommercio condivide la richiesta al Comune di dotarsi di un piano del commercio perché secondo il presidente Barbanera, Spoleto in Umbria è la città con il maggior numero di supermercati in rapporto alla popolazione. Questa situazione oltre a penalizzare notevolmente le piccole attività commerciali, non ha prodotto alcun risultato da un punto di vista occupazionale. C’è chi assume, ma c’è anche chi chiude ed il livello occupazionale rimane lo stesso. Quello di viale Marconi non è l’unica nuova struttura media di vendita, perché prima inaugurerà in via Caduti di Nassirya il nuovo immobile di 2mila mq. I lavori già avviati da tempo sono in via di conclusione.