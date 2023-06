E la biblioteca andò al mercato Libri in prestito tra le bancarelle

La biblioteca in piazza al mercato: sul banco libri per ogni età e gusto. A partire da ieri (poi nell’ultimo sabato di luglio e giovedi 24 agosto, dalle 9 alle 13), la biblioteca ha una piccola, ma significativa "succursale" in piazza Gabriotti, davanti al palazzo comunale, in occasione del mercato settimanale, con una ricca selezione di libri per tutti i gusti e per le età.

Si tratta di un appuntamento collegato al calendario di Estate in Città e "si propone come un ulteriore passo per avvicinare la cittadinanza al piacere della lettura". La consuetudine di un giro al mercato, dove si incontrano tanti tifernati, ma anche turisti, è quindi arricchita dalla possibilità di scegliere e portarsi a casa per un periodo di trenta giorni un libro tra quelli proposti (narrativa, gialli, biografie, manualistica, alcuni saggi e un settore dedicato ai più piccoli). Per chi non è ancora iscritto alla biblioteca c’è la possibilità di farlo anche direttamente nell’insolito ’stand’.

Tante persone, fra cui turisti e giovani, hanno tenuto a battesimo questa originale iniziativa che punta a diffondere in ogni luogo la lettura attraverso una postazione, la classica bancarella, come le altre presenti al mercato settimanale, di frutta e verdura, abbigliamento, utensileria, alimentari.

Al primo appuntamento estivo è intervenuto l’assessore Michela Botteghi, assieme alla responsabile della Biblioteca, Patrizia Montani e a Silvia Palazzi. La Biblioteca Carducci – inaugurata il 10 marzo 2019 – ha contato nel 2022 più di mille utenti attivi (cioè che hanno effettuato almeno un prestito) su un totale di iscritti di 8 mila persone. Nel 2022 si sono registrate circa 20 mila presenze nel palazzo che ospita la biblioteca.

Intanto, nell’ambito di "Estate in città" proseguono gli eventi del fittissimo calendario che prevede almeno un appuntamento al giorno in tutto il territorio comunale. Oggi l’appuntamento è in piazza Gabriotti con uno dei tornei rinascimentali: a partire dalle ore 17.30 si disputa il ’Palio delle Quattro Porte’ di balestra manesca, organizzato dalla compagnia dei Balestrieri di Città di Castello. L’evento sarà aperto dal corteo storico che alle ore 17 partirà da piazza Matteotti verso piazza Gabriotti, dove il gruppo balli allieterà il pubblico con le sue esibizioni. Alle ore 17.30 il capitano Francesco Izzo darà il via al torneo.