E’ iniziata la caccia all’ultimo voto. Le strategie dei candidati sindaco

E’ scattata la caccia al voto e si comincia dalle zone in cui ce ne sono di più. I candidati in corsa per la poltrona di sindaco hanno cominciato a battere il territorio, ognuno a modo suo e facendo leva sulle risorse di cui dispongono. Roberta Palazzetti, candidata di Proposta Civica, ha cominciato dalle frazioni dove sta svolgendo incontri settimanali; Stefano Biagioli candidato del campo largo sta finora beneficiando del lavoro sul territorio svolto, nei mesi scorsi, dal Pd e dal suo segretario Maurizio Talanti. I ragazzi di Nova che candidano sindaco Giordano Conticelli si presenteranno ufficialmente oggi pomeriggio alle 18.30 in via Michelangeli. Quella che ha maggiori munizioni di cui disporre è ovviamente la candidata del centrodestra, il sindaco uscente Roberta Tardani che ha cominciato la propria campagna da Ciconia, schierando l’intera Giunta per il primo incontro con i residenti a cui sono stati illustrati gli interventi per il quartiere già realizzati e quelli programmati.

Per quanto riguarda il Fanello, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo, "siamo pronti per partire i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della parte residenziale per un importo di 250mila euro che riguarderanno la realizzazione e la sistemazione di marciapiedi, aree di parcheggio, aree verdi e percorsi pedonali". Degli interventi in corso sulle sponde del fiume Paglia ad opera del Consorzio di Bonifica e della progettazione del nuovo ponte dell’Adunata da parte di Anas, ha parlato il vicesindaco Mario Angelo Mazzi mentre sulla situazione degli impianti sportivi si è soffermato l’assessore allo sport, Carlo Moscatelli. "Dopo la riapertura sulla piscina – ha detto – su cui in questi anni sono stati effettuati lavori per 300mila euro sono in programma ulteriori interventi, mentre per quanto riguarda lo stadio ‘Luigi Muzi’, dopo il completamento del terzo campo con il nuovo impianto di illuminazione, procederemo al rifacimento della pista di atletica e del manto dell’antistadio Oscar Achilli".

Cla.Lat.