È iniziata con il “botto“ la nuova stagione teatrale

ORVIETO Stagione teatrale che si preannuncia con il vento in poppa a giudicare dall’esordio e dal numero degli abbonamenti che hanno superato quelli dello scorso anno. Tutto esaurito infatti per l’attesa prima nazionale di “Natale a casa Cupiello“ con Vincenzo Salemme che ha inaugurato lo scorso fine settimana la stagione del ’Mancinelli’."Un risultato importante e non scontato – commenta il sindaco e assessore alla cultura, Roberta Tardani – che premia la qualità dell’offerta artistica e culturale della stagione del Teatro Mancinelli che l’amministrazione comunale ha costruito in sinergia con il direttore artistico Pino Strabioli. Quest’anno abbiamo inserito in abbonamento ben 13 titoli, 3 in più rispetto al ’22-’23, lasciando comunque invariato il costo medio dei singoli spettacoli e non era affatto certo riuscire confermare i numeri della passata stagione, in un contesto economico non semplice per le famiglie. Ma il variegato cartellone del Mancinelli, ricco di grandi nomi, ha saputo intercettare un pubblico eterogeneo e soprattutto ha richiamato l’interesse e l’attenzione degli amanti del teatro provenienti da fuori città e da fuori regione. Tirano anche gli altri spettacoli fuori stagione e funzionano gli sconti per gli under 25".