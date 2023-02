E il Centro sportivo può diventare realtà

Il Centro Sportivo può divenire realtà. La buona notizia arriva dalla Giunta comunale che ha approvato l’atto con cui si conferma l’interesse pubblico per la richiesta della Ternana Calcio relativa alla realizzazione nell’area di Villa Palma. Di recente Stefano Bandecchi, fortemente intenzionato a portare avanti il progetto, aveva del resto lasciato intravedere un certo ottimismo sull’avanzamento dell’iter. L’atto deliberato dal Comune è immediatamente eseguibile, dunque l’area può essere ceduta (vedi piano alienazioni del 1° febbraio scorso) alla Ternana Calcio che lo scorso mese ha confermato l’interesse ad acquisirla (cifra probabile 380 mila euro con atto da sottoscrivere). Sullo sfondo restano i due ricorsi al Tar da parte del Comitato di Colle dell’Oro, in cui comunque non si richiede la sospensiva del procedimento e contro i quali il Comune si è costituito in giudizio. La realizzazione del centro sportivo da parte della Ternana andrebbe ovviamente a generare un maggior valore del patrimonio della Società rossoverde. E’ una settimana in cui le vicende del calcio giocato stanno passando in secondo piano, nonostante il terribile kappaò del "Curi". Prima del derby la squadra di Andreazzoli, vedi i tre risultati utili consecutivi derivanti da buone prestazioni, era riuscita a non risentire in alcun modo delle questioni riguardanti la Società e dell’iter riguardante la cessione. Ma la classifica è peggiorata e sono in vista l’insidiosa sfida con il Cittadella al "Liberati" e quella di martedì prossimo a Palermo. Non vanno sottovalutate le spaccature in atto nella tifoseria e in questa fase la squadra deve far fronte anche a una continua emergenza-infortuni.

A.A.