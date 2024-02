E il Bartoccio entra in città con il suo carro

E torna anche il Bartoccio anche se quest’anno le “Giornate“ dedicata all’antica maschera perugina saranno soltanto due, concentrate in questo week-end. "Anche a causa – dicono gli organizzatori della Società del Bartoccio – del mancato sostegno pubblico".

Arrivata al tredicesimo anno, la manifestazione propone il primo appuntamento oggi dalle 18 al Circolo di Ponte d’Oddi con l’annuale “Gara di Bartocciate“, condotta da Graziano Vinti nei panni del Bartoccio. Gli autori e le autrici leggeranno le loro “bartocciate“. poesie dalla satira sferzante e il pubblico esprimerà le sue preferenze, con attestati per tutti, diplomi per il secondo e terzo classificati e la targa della “Bartocciata dell’anno” 2024 al vincitore . Dopo la gara stuzzichino e dalle 21 il Corzo de Perugino tenuto da Diego Mencaroni con Leandro Corbucci.

E domani il momento clou con l’ingresso trionfale in città del Bartoccio e della Rosa nel corteo carnevalesco, su vero carro agricolo tirato da bovini. Alle 17 il corteo si formerà in cima a Corsa Cavour, ai giardini Caselli Moretti, sotto la chiesa di Sant’Ercolano, per richiamare i simboli cittadini. Sul carro, a suonare l’organetto e a recitare bartocciate ci sarà Graziano Vinti come Bartoccio, accompagnato da Gigliola Giorgetti nei panni della Rosa. La bartocciata sarà distribuita in omaggio in “foglio volante” ai partecipanti, davanti al carro sfilerà la Filarmonica “Verdi” di Spina e dietro passeranno i figuranti contadini di Civitella d’Arna, le scuole di ballo di gruppo, gli stornellatori dei gruppi tradizionali e il gruppo folkloristico dell’Ecuador.