È di scena “Tazzinart“. Si celebra l’arte del caffè

Tazzine di ogni forma, di tutti i colori, piccoli capolavori, sono esposte in Pinacoteca e nei bar. Si chiama “Tazzinart“ l’evento che da ieri e fino al 15 giugno propone una mostra di tazzine da caffè per celebrare la ceramica e l’arte. In occasione di “Buongiorno ceramica“ l’esposizione è stata inaugurata ieri nel salone di rappresentanza della Pinacoteca dove alloggiano i capolavori di Raffaello, Signorelli e De Chirico.

Gli artisti coinvolti, 25 italiani, un’artista messicana e 7 tra i più promettenti talenti della ceramica sudafricana e del sud America, hanno realizzato un totale di oltre 200 opere. Gli artisti africani raccontano storie bellissime nelle loro piccole grande creazioni, che gli organizzatori di TazzinArt promuovono accanto alla produzione made in Italy che quest’anno, oltre ai maestri della ceramica tifernate comprende anche artisti provenienti da una delle città della “Strada della Ceramica Umbra“ come Deruta.

Ogni tazzina è un pezzo unico, una a micro-scultura. I bar del centro hanno contribuito con il TazzinArt Coin, una moneta speciale con la quale sarà possibile ricevere un caffè omaggio. Ecco gli artisti che espongono: Luca Baldelli, Simona Baldelli, Marco Baldicchi, Cristina Biccheri, Nicola Boccini, Busta Boltoon, Fiamma Borgni, Fanette Cardinali, Alessandra Carnimeo, Paola Cesari, Jenny Chadwick, Sandile Cele, Ceramiche Noi, Flavia Eleonora Colacicchi, Giada Colacicchi, Eleonora Duranti, Francesco Fantini, Marino Ficola, Francesca Giorgi, Leslie González, Peter Jacobs, Lungiswa Joe, Alex Koban, Andrea Lensi, Fabio Mariacci, Viola Mariacci, Gabriella Marinucci, Isabella Bianchi Michiel, Monica Monaia, Sikho Mququ, Kate Van Putten, Giorgio Ricciardi, Attilio Quintili, Beatrice Tascini, Giampaolo Tomassetti.