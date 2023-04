E con le festività rispuntano anche i tavoli all’aperto

E anche in piazza Danti, interdetta dai canteri del restyling, si rivedono i tavoli all’aperto. Con la città parata a festa, con due eventi in svolgimento affollata di turisti, i locali stanno facendo il pieno di clienti. Ma non tutti hanno lo spazio necessario per accoglierli. Così l’esterno diventa un’ottima valvola di sfogo, che potenzia anche l’appeal del locale: vuoi mettere un caffè gustato en plein air con vista Duomo e Fontana?. Gli esercenti si attrezzano ed ecco tornati i tavoli. Un servizio in più per i visitatori e per la città.