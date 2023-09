È buio demografico sulla città. Iscrizioni scolastiche in netto calo

Un calo demografico certificato senza pietà dalle iscrizioni scolastiche, nel raffronto con l’anno didattico precedente. La tendenza negativa che sta scuotendo da decenni la demografia orvietana è impietosamente fotografata dal confronto tra il numero degli studenti che hanno appena varcato in questi giorni i cancelli scolastici ed il numero di quelli che lo avevano fatto esattamente dieci anni fa, nel 2013. Adesso sono complessivamente 3.324 contro i 3.633 di allora. Una perdita secca di ben 309 iscrizioni che ha dimensioni allarmanti perché si collega alla progressiva riduzione di tutti gli altri indicatori sociali ed economici, in un territorio nel quale per un lungo periodo il calo dei residenti è stato bilanciato dall’arrivo di immigrati regolari, ma che negli ultimi anni sta assistendo ad una contrazione anche delle presenze straniere.

Il risultato è quello di un stress anagrafico con proiezioni a dir poco allarmanti per il futuro. Secondo i calcoli resi noti dal centro studi dell’associazione “Cittadinanza, territorio, sviluppo“, nell’arco dei prossimi dieci anni Orvieto passerà dagli attuali ventimila abitanti a poco più di sedicimila, assumendo quindi lo stesso peso anagrafico che ha attualmente Umbertide e perdendo l’attuale posizione di nona città più popolosa dell’Umbria, per scendere oltre al decimo posto. Sul fronte scolastico, poi, ci sono realtà di grande prestigio come il liceo classico “Gualterio“ che stanno particolarmente soffrendo di questa situazione.

Il liceo classico ha dimezzato gli iscritti in meno di un decennio, passando dai 244 agli attuali 124, cifre misere che ora costituiscono anche una seria ipoteca sul futuro dell’importante Istituto le cui iscrizioni sono ridotte al lumicino anche a causa della concorrenza di altre scuole. Ma la questione demografia riguarda la comunità orvietana nella sue interezza, con una serie di ripercussioni economiche e sociali decisamente importanti anche in prospettiva

Cla.Lat.