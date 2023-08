È boom di protesti Un aumento clamoroso per numero e importi

Non ci sono solo la diminuzione del numero delle imprese e dell’occupazione, la conferma di seimila persone in cerca di lavoro e il crollo occupazionale di settori come edilizia e industria a certificare il rallentamento dell’economia provinciale, ma anche un aumento, numerico e d’importi, dei protesti. Addirittura l’importo complessivo dei protesti tra 2021 e 2022 risulta praticamente raddoppiato nel primo semestre. Quello dei protesti, appunto, è uno degli Indicatori dell’economia ternana contenuto nel report, relativo al 2022, diffuso dall’Osservatorio che riunisce Prefettura, Istat, Inps, Arpal, Camera di Commercio e Ispettorato del lavoro. "Nel corso del secondo semestre 2022 – si legge – il numero dei protesti iscritti al registro della Camera di Commercio è pari a 292 unità, dato in aumento del 7.7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso arco temporale si registra una crescita del 93,9% dell’importo totale dei protesti e un aumento del 79,9% di quello medio. Nell’anno 2022, il numero di protesti è di 652 e cresce del 16,2% rispetto al 2021. Sempre su base annua, l’importo totale e quello medio risultano in aumento, rispettivamente, del 75% e del 50,6%". Nel 2022 i protesti in provincia sono stati quindi 652, di cui 547 a Terni, segnando un aumento del 18,9%o. In crescita anche l’importo complessivo dei protesti a Terni, che nel 2022 supera il 548mila euro facendo registrare un + 90.6% rispetto all’anno precedente. In salita anche l’importo medio che tocca 1003 euro, più 60,3% nei confronti del 2021.

Ste.Cin.