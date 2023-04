E-bike per turisti e residenti In arrivo il nuovo servizio

Arrivano le biciclette a pedalata assistita per un nuovo servizio a disposizione di turisti e residenti. Il progetto finanziato con i fondi delle Aree interne, prevede l’utilizzo di sei biciclette che saranno posizionate alla biblioteca Fumi, individuata come punto di prelievo e di riconsegna del servizio di noleggio. Le finalità dell’operazione sono la promozione nel territorio all’uso della bicicletta favorendo, per gli spostamenti a corto raggio, l’uso di mezzi di trasporto ecosostenibili e alternativi all’auto, e l’ampliamento dell’offerta dei servizi della biblioteca per i propri utenti, residenti e non residenti oltre che per i turisti. Il servizio di noleggio di bici a pedalata assistita è attivo esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca. Il costo fissato è di 6 euro per 1 ora, 10 euro per 2 ore, 18 euro per 4 ore, 30 euro per l’intera giornata al massimo per 9 ore. Le tariffe sono ridotte del 50% per gli utenti della biblioteca.