È battaglia contro le pale eoliche Scatta la manifestazione di protesta

Italia Nostra contro l’impianto di energie rinnovabili dell’Alfina già autorizzato dalla Regione ed ora in attesa del parere definitivo da parte del Governo. Oggi è infatti in programma una manifestazione di protesta nella zona di Castelgiorgio contro l’installazione dei sette pale eoliche che avranno una altezza superiore ai duecento metri.

"Il primo fine settimana di aprile sarà all’insegna delle tensioni territoriali, con quattro manifestazioni contro l’eolico selvaggio. Ormai simili eventi si susseguono con cadenza settimanale in tutta Italia, a riprova di quanto sempre sostenuto da Italia Nostra: procedere verso la transizione energetica senza pianificazione moltiplica i conflitti territoriali e sociali" spiega Lucio Riccetti di Italia Nostra.

La posizione dell’associazione ambientalista è netta. "Lasciare decidere alle imprese dove e come installare gli impianti di energia rinnovabile rischia di creare squilibri e concentrazioni non rispondenti ai fabbisogni reali dell’Italia. Concentrare tutto al sud e nelle isole quando invece i consumi sono prevalentemente al nord, è un controsenso. Circondare le colline intorno ad Orvieto o Bagnoregio con pale altissime, quando è risaputo che non si tratti di una zona ventosa, è controproducente e rischia di massacrare un territorio bellissimo, da sempre vocato al turismo di qualità" aggiunge il dirigente di Italia Nostra. Anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è impegnato in una battaglia contro l’impianto dell’Alfina.La Regione, che ha dato pare favorevole all’impianto, attende comunque i decreti attuativi del Governo sulle aree idonee a ospitare impianti di questo tipo.