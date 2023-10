è bagarre sulle nomine

TERNI Bufera sull’accordo saltato per il rinnovo del Cda del Servizio idrico integrato. Alternativa Popolare ha accusato di “tradimento“ i sindaci dem (l’accordo prevedeva un esponente di AP alla presidenza del Sii e uno del Pd a quella della Provincia); il Pd provinciale si smarca e i sindaci di centrodestra esprimono sconcerto, parlando di "sete di potere". Sete, di costi più bassi, ce l’hanno sicuramente i ternani visto che la spesa della fornitura idrica è aumentata ancora del 7% dal settembre 2022 a quello scorso, secondo quanto emerge dall’analisi mensile dei prezzi condotta dai servizi statitistici comunali. Per il segretario provinciale Pd, Fabrizio Bellini, "i risultati di una operazione grossolana sono sotto gli occhi di tutti: aver sostenuto il disegno di mettere in piedi un accordo ‘ristretto’, che era più una proposta unilaterale non emendabile, è stato il ‘vulnus’ della vicenda". Per 14 sindaci di centrodestra della provincia "l’arroganza dimostrata, la sete di potere e la volontà di escludere le amministrazioni di centrodestra ed i territori della provincia nella definizione del nuovo cda sono contrarie allo spirito delle istituzioni e si sono infrante difronte al senso delle istituzioni dei sindaci anche di diverso colore politico". Il cda resta al centrodestra quindi, in regime di ’prorogatio’, di fatto come gli aumenti sulla fornitura idrica.