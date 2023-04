È atteso il pienone di Pasqua Nuove soluzioni per il traffico Via libera alla sperimentazione

Si scommette su una Pasqua affollata, nonostante le bizze del tempo: un periodo che solitamente segna un afflusso importante di visitatori, attirati dai riti della Settimana Santa, e anche l’avvio ‘ufficiale’ della stagione turistica. Ecco allora che si va alla sperimentazione di nuove soluzioni per il traffico e per il parcheggio in modo da fronteggiare il possibile e auspicato arrivo di molti visitatori e pellegrini. Aspettando, però, che i parcheggi di Assisi siano ben pieni, viene specificato ed è un limite, in caso di grande afflusso, con il rischio di correre ai ripari quando magari già la situazione viaria è compromessa. Da domani, sino al 10 aprile, giorno di Pasquetta, saranno attivate, a Santa Maria degli Angeli, due aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il collegamento per il centro storico di Assisi. "L’obiettivo – viene evidenziato da Palazzo dei priori - è agevolare l’accesso di cittadini e visitatori al centro storico della città, in giorni considerati ad altissimo flusso turistico, evitando disagi alla circolazione". I due parcheggi, allestiti in via sperimentale, si trovano, nella cittadina della Porziuncola, presso il Teatro Lyrick e in via Ulisse Cascinelli, dove sarà possibile lasciare l’autovettura e raggiungere il centro di Assisi con una navetta gratuita ogni trenta minuti. È prevista una tariffa giornaliera di 9 euro, saranno attivi dalle ore 10. Entreranno in funzione – viene evidenziato - solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico (Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo). Dalla strada statale 75, l’uscita consigliata per raggiungere le due aree straordinarie di sosta auto è Santa Maria degli Angeli Sud. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo IAT (Ufficio Informazioni 075 8138680) o la Municipale (075 812820). Resta sempre attivo il parcheggio della Stazione, con tariffa giornaliera di 9 euro, incluso il servizio navetta gratuito per il centro.