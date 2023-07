"È allarme stupefacenti" Il questore interviene in Commissione antimafia

La Commissione d’inchiesta su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose in Umbria, presieduta da Eugenio Rondini, ha ascoltato in audizione il questore Bruno Failla per avere un quadro della situazione ternana in materia di pubblica sicurezza e in riferimento ai temi di indagine della commissione stessa. L’audizione è stata chiesta dal consigliere Fabio Paparelli (Pd), dopo la pubblicazione dell’inchiesta del "Sole 24 ore" con la classifica delle città italiane con il massimo incremento dell’indice di criminalità, che vedeva Terni ai primi posti. Per il questore, riferisce la Regione, al momento non c’è riscontro di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, i dati spia ci danno la misura che grandi organizzazioni criminali non sono presenti o quantomeno non sono operative sul territorio". "Discorso diverso quello sui redditi – continua Failla –: negli ultimi anni ci sono stati arresti, interventi e sequestri di capitali. La criticità più evidente è il traffico di droga. Nell’ultimo anno sono state effettuate nove operazioni a contrasto di associazioni a delinquere di chiara matrice internazionale, che hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga, come l’operazione che ha consentito di sgominare un’organizzazione pakistana con una base a Terni, dove sono stati rinvenuti 12 chili e mezzo di eroina e 700 grammi di cocaina". "È importante – ha detto ancora Failla – promuovere a tutti i livelli il rispetto della legalità. Per questo, oltre al contrasto allo spaccio, dedichiamo tempo al lavoro anche con le scuole".

Ste.Cin.