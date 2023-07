E’ ai domiciliari ma esce Donna finisce in carcere

Avrebbe più volte violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposta. Misura che le era stata applicata dopo che aveva più volte contraddetto la prescrizione che le impediva di avvicinarsi ai congiunti. Il provvedimento cautelare dei domiciliari risale alla metà del mese scorso. Ma, in questo lasso di tempo, in più occasioni e in diversi momenti della giornata, i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni non l’avevano trovata a casa come avrebbe dovuto. A fronte delle ripetute mancanze, i militari dell’Arma avevano segnalato il fatto alla procura della Repubblica affinché venisse richiesto un ulteriore aggravamento delle misure cautelari. Necessità che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto tali. Per questo, nei giorni scorsi, ha disposto che la donna, italiana di 37 anni, venisse arrestata e portata nel carcere di Capanne.