E a Trevi si aprono ai visitatori anche le stalle

Il Gruppo Cooperative Agricole di Trevi ha aperto le proprie stalle ai visitatori per festeggiare i 50 anni di attività. Tante le persone intervenute, circa 300, alla festa di una realtà fondata il 7 luglio 1971 da un gruppo di 9 coltivatori diretti della zona, che ha deciso di soffiare sulle candeline ringraziando tutte le persone che ha incontrato sulla propria strada. "La cooperativa è la storia di tanti soci – dice Luciano Chianella, presidente Gca Trevi – e di altrettanti lavoratori, conferitori di terreno, di soci di aziende agricole che ci conferiscono il foraggio. È la storia di una collaborazione trentennale anche con fornitori che sono nostri partner e non solo venditori di prodotti e servizi. Siamo il più grande produttore di latte dell’Umbria e tra i più grandi d’Italia, questo ci responsabilizza, tanto, perché grazie alla nostra realtà sulle tavole dei corregionali arrivano prodotti sani, che guardano al benessere degli animali e alla qualità". Una storia che ha dinanzi a sé prospettive di grande valore, una bella esperienza, con la capacità di guardare anche a nuove frontiere, come la produzione di energia rinnovabile e lo sviluppo della filiera. "La Cooperativa – afferma Andrea Radicchi, responsabile dipartimento Legacoop Agroalimentare Umbria – è la storia di un territorio e dell’intera comunità. È da sempre attenta all’innovazione tramite processi di meccanizzazione puntando fortemente su qualità del prodotto, sicurezza alimentare e benessere animale".