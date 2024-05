E 45, ancora l’inferno dei cantieri. Il ’caso’ torna in Consiglio comunale

Dopo il primo varo del nuovo cavalcavia di Promano (che sarà terminato entro luglio e che venne danneggiato da un mezzo pesante in transito nel gennaio 2023) proseguono i lavori nel tratto altotiberino della E45, argomento che finirà ancora al vaglio del Consiglio comunale di oggi, alle 18. A chiedere conto dello stato di avanzamento dei continui cantieri lungo la strada che provocano disagi e chiusure di “uscite“, è la consigliera di maggioranza Rosanna Sabba con un documento al quale risponderà il sindaco Luca Secondi nel tentativo di fare chiarezza. Nel tratto di E45 compreso tra Città di Castello e Umbertide ci sono importanti cantieri che riguardano la sicurezza dei viadotti. Per innalzare gli standard delle strutture e la loro tenuta i quattro viadotti Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II sono da mesi oggetto di importanti investimenti da parte di Anas per una cifra complessiva di 9 milioni e mezzo di euro. A questi si sommano le installazioni dei pali per la smart road. Sono dunque in programma alcune chiusure: fino a venerdì 17 maggio resterà chiuso lo svincolo di Pierantonio sia in ingresso che in uscita in direzione sud. Da ieri e fino al 31 maggio verrà chiusa la rampa di accesso dello svincolo di Umbertide nella sola direzione nord mentre dal 20 maggio al 10 giugno è prevista la chiusura dello svincolo di Umbertide-Gubbio sia in ingresso che in uscita per tutti i veicoli provenienti da Cesena e diretti a Sud, con uscita consigliata Umbertide – Pierantonio. L’uscita Umbertide-Gubbio verrà poi riaperta parzialmente dal 10 al 30 giugno per i veicoli provenienti da Cesena e diretti a sud. A proposito di cantieri e strade: in città proseguono i lavori della rotatoria del Cassero, che verranno eseguiti senza chiudere mai alla circolazione veicolare viale Nazario Sauro. Anche l’accesso alle scale mobili del bastione del Cassero è sempre possibile durante i lavori, come pure l’utilizzo dei posti auto di piazzale Ferri. Ieri i solchi della nuova linea elettrica a servizio dell’impianto di illuminazione che servirà la futura rotonda hanno raggiunto il margine della carreggiata di viale Sauro.

Per preparare questa fase dei lavori, da ieri è stato disattivato il semaforo fisso all’incrocio tra viale Sauro e via Marchesani ed è stato attivato l’impianto semaforico mobile che regolerà il traffico a senso unico alternato di marcia per i giorni (almeno tre) necessari alla realizzazione della nuova linea elettrica. Una volta completato l’attraversamento della sede stradale, verrà riacceso di nuovo il semaforo fisso e la circolazione tornerà regolare.