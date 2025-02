’Duse - The Greatest’. C’è Sonia Bergamasco a Zenith a Sala Pegasus

Nei cinema umbri è il giorno di Sonia Bergamasco (nella foto), ospite oggi in due sale per presentare il documentario da lei diretto “Duse - The Greatest“ dedicato a Eleonoa Duse. L’artista sarà allo Zenith di Perugia in occasione delle proiezioni delle 18 e delle 21, quindi alla Sala Pegasus di Spoleto. Sonia Bergamasco ha costruito un ritratto caleidoscopico a più voci - con il rimpianto di non poter aggiungere quella dell’attrice stessa - usando come filo conduttore le lettere scritte da Eleonora e interpretate dalla stessa Bergamasco in voce fuori campo, con pudore e discrezione. La regista preferisce infatti dare spazio alle immagini della protagonista - le foto, i ritagli di giornale, le riprese del funerale, gli spezzoni di Cenere, l’unico film da lei interpretato in età avanzata - e alle interviste fatte a chi l’ha potuta vedere in teatro (tratte da numerosi archivi audiovisivi), dal poeta Langston Hughes a Luchino Visconti, e a chi ne mantiene viva l’eredità, come le attrici Ellen Burstyn e Helen Mirren raggiunte in presenza dalla film. Per lo Zenith prevendite su bigliettoveloce.it