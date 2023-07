Duemila migranti in Umbria "Accoglienza complessa"

L’ultimo dato aggiornato dal Ministero per l’Umbria (15 luglio) parlava della presenza di 1.830 migranti nei cosidetti Cas, i Centri di accoglienza straordinaria. Ma la stima in questo momento è di oltre duemila stranieri. Nelle ultime settimane le prefetture e i comuni di molte province italiane, soprattutto nelle regioni del Nord, stanno infatti cercando di trovare posti per accogliere i migranti che ogni giorno sbarcano sulle coste italiane. L’operazione non è semplice perché i Cas stanno ospitando più persone di quante ne potrebbero accogliere. Le regioni più sotto pressione sono il Veneto, la Toscana, in parte l’Emilia-Romagna e alcune province lombarde.

"In Umbria in questo momento stiamo facendo uno sforzo sensibile per l’accoglienza degli immigrati, ma grazie alla collaborazione e all’impegno costante sui territori, non registriamo particolari situazioni di tensione". E’ il prefetto di Perugia, Armando Gradone, a fare il quadro dei Cas nella regione, sottoposti in queste settimane a uno ‘stress’ importante legato al continuo arrivo di migranti che dal Ministero dell’Interno vengono distribuiti in tutte le regioni italiane: fino a dieci giorni fa in Italia ne erano sbarcati 75mila circa dall’inizio dell’anno, saliti a 88mila ieri. Per questo i numeri sono in crescita, con l’Umbria che ospita circa il 2% del totale degli stranieri giunti sul territorio italiano.

"La situazione attuale non presenta criticità particolari – spiega il prefetto – ma di sicuro il lavoro che stiamo mettendo in campo è notevole: le due province umbre stanno insomma facendo la propria parte, con uno sforzo continuo e costante. Dal mio arrivo qui, mi sono impegnato per la ricerca di strutture necessarie ad accogliere i migranti, operazioni che hanno interessato l’ospitalità della popolazione afgana, poi quella Ucraina. Naturalmente non tutte le amministrazioni comunali possono rispondere allo stesso modo, le disponibilità di risorse sono differenti, ma insieme ai sindaci e non solo cerchiamo di dare una risposta che sia la migliore possibile".

Oltre ai Cas, in Umbria c’è anche la rete Sai - Sistema di accoglienza e integrazione - che interessa tredici comuni (nel 2023 sono entrati a farne parte anche Gualdo Tadino e Magione) e dove attualmente sono ospitati altri 548 migranti. Un sistema gestito a livello territoriale da Anci con gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, che garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Michele Nucci