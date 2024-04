Duecento piccole calciatrici in città. Torneo under 12 con Roma e Inter

La città è pronta a puntare sul turismo sportivo: fondamentale la riqualificazione degli impianti. Non c’è ancora l’ufficialità, ma il progetto di restyling della pista d’atletica di piazza d’Armi potrebbe rientrare dalla porta di servizio nel bando Sport e Periferie 2023. Ad annunciarlo è stato il sindaco Andrea Sisti nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del torneo Spoleto Woman, riservato alle piccole calciatrici under 12 che si terrà al Capitini di San Giacomo di Spoleto. Oltre 200 bambine di 14 squadre tra cui Inter, Roma e addirittura la società svedese dell’Enskede, saranno a Spoleto dal 19 al 21 aprile per la seconda edizione di un evento importante anche proprio sotto il profilo del turismo sportivo. Le giovani atlete saranno in città con le famiglie già da venerdì 19 aprile, accolte al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Il sindaco Sisti ha colto l’occasione per fare il punto sugli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi. Entro breve partiranno i lavori per la ricostruzione totale del palazzetto vecchio di viale Martiri della Resistenza che diventerà anche Centro di accoglienza in caso di eventi sismici. Il progetto iniziale ha subito una modifica e l’impianto che potrà essere utilizzato anche per l’organizzazione di spettacoli, avrà una capienza di 800 posti. Non sarà l’unico intervento previsto nella zona dello stadio comunale perché i lavori riguarderanno anche la tanto attesa copertura della tribuna e la riqualificazione dell’area spogliatoi, danneggiata dal terremoto del 2016. Inizialmente era previsto un finanziamento di 5,5 milioni di euro (Pnrr), che è stato implementato di ulteriori 2 milioni. Ad annunciare invece il rifinanziamento del bando Sport e Periferie 2023 è stato il ministro dello sport Andrea Abodi, qualche giorno fa durante la presentazione delle opportunità a supporto dello sport.

Parte dei fondi destinati al bando 2024 saranno dirottati al rifinanziamento dei progetti idonei ma esclusi nel 2023. Il sindaco Sisti è fiducioso perché il progetto di Spoleto si troverebbe al 16° posto nella graduatoria. Il finanziamento sarebbe di 700mila euro e per coprire l’altro 50% dell’investimento il Comune sarebbe pronto a prendere un mutuo al credito sportivo. Lo stesso Sisti ha ricordato inoltre che è assolutamente indispensabile anche un intervento di riqualificazione del palazzetto dello sport Don Guerrino Rota e a tal proposito è pronto a sollecitare ancora la presidente della provincia di Perugia, proprietaria dell’impianto sportivo gestito dal Comune.