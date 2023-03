Due traguardi per la “Festa del tulipano“

A poco meno di un mese dall’inizio dell’edizione numero 53, che si svolgerà dal 21 aprile al 1 maggio, la tradizionale e attesissima “Festa del Tulipano“ di Castiglione del Lago può già vantare un doppio lusinghiero traguardo. Da una parte il completamento ormai prossimo dei quattro carri allegorici con strutture interamente rivestite di petali di tulipano, che renderanno uniche le tre parate di domenica 23 e martedì 25 aprile e, eccezionalmente in notturna, di domenica 30. Dall’altra, l’inserimento della manifestazione, da parte del Ministero della Cultura, nel gruppo dei 27 eventi che si svolgono sul territorio nazionale attenzionati per la realizzazione del progetto “Legami intangibili nei paesaggi festivi“, promosso e finanziato dalla Direzione generale creatività contemporanea e sviluppato dall’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del dicastero. Un riconoscimento, quest’ultimo, annunciato giovedì sera davanti a un folto pubblico nella Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università di Perugia, che ha sede proprio a Castiglione del Lago, nel corso di un incontro in cui si è cercato di ripercorrere la storia e le motivazioni che portarono ad istituire nel 1956 un’iniziativa dall’oggetto certamente insolito, ma ben presto divenuta patrimonio della comunità castiglionese. E’ stato il professore Daniele Parbuono, Direttore della scuola e delegato del rettore, a fare gli onori di casa e spiegare da un punto di vista storico-culturale-sociale le tre fasi che hanno portato la Festa del Tulipano a cambiare in quasi settant’anni il proprio volto. Durante la serata è stato anche ufficializzato il tema portante della manifestazione: un tributo a “I Borghi più belli d’Italia“, che saranno i veri protagonisti della parata.