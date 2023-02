“Due tartarughe“ a Castiglione Plastic free, accolta la candidatura

Plastic Free, associazione, nata come organizzazione di volontariato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone per un mondo senza plastica, ha accolto la candidatura di Castiglione del Lago tra i comuni “Plastic Free“ conferendo, per l’anno 2023, ben due tartarughe. "Siamo l’unico Comune umbro a ottenere due tartarughe, rispetto all’unica che prendemmo lo scorso anno. Questo è per noi un grande risultato – spiega l’assessore all’ambiente Fabio Duca – di cui andiamo fieri e orgogliosi. Una città come Castiglione del Lago, cresciuta economicamente offrendo servizi dedicati all’accoglienza di chi desiderava trascorrere le proprie vacanze in riva al Trasimeno e al suo splendido ambiente naturale, deve cogliere ogni occasione per tutelare e preservare il territorio come fattore primario per la salute e il benessere di cittadini e turisti. Un ringraziamento va a Plastic Free e, direi, soprattutto ai tanti volontari castiglionesi, sempre impegnati con entusiasmo nella tutela del nostro magnifico ambiente". Plastic Free, con la quale il Comune già collaborava per iniziative di carattere ambientale relative alla raccolta dei rifiuti di plastica e rifiuti non pericolosi nel territorio, ha proposto all’amministrazione di aderire a un protocollo d’intesa con l’obiettivo di contribuire a creare tra i cittadini una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica e migliorare l’approccio verso la tematica “green“ in città. L’amministrazione castiglionese ha quindi approvato il protocollo d’intesa, che è stato sottoscritto per la seconda volta, dopo l’esordio del 2022, dal sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e dalla rappresentante locale di Plastic Free, Monica Poggiani. Contestualmente sono state avviate le procedure per la candidatura a Comune Plastic Free.

"Sono tante le iniziative già svolte, in corso e programmate – spiega la referente castiglionese Monica Poggiani – che vanno in questa direzione; in alcuni casi si tratta di progetti ampi e importanti come, ad esempio, il “progetto scuola“: siamo già felici così ma, allo stesso tempo, abbiamo margini importanti di crescita. Castiglione del Lago è in buono stato di salute per ciò che riguarda l’ambiente cittadino ma continueremo a impegnarci perché diventi sempre più bella e più pulita, migliore per chi ci vive e per tutti coloro che ci vengono come ospiti".