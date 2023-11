Due questori testimoni delle difese

Concorspoli: ancora un’udienza dedicata alle difese di Gianpiero Bocci (foto) e Catiuscia Marini. Sul banco dei testimoni sono sfilati ieri due ex questori di Perugia: Carmelo Gugliotta e Giuseppe Bisogno. Entrambi hanno confermato che l’ex sottosegretario al ministero dell’Interno non ha mai chiesto informazioni riguardo a indagini in corso. Hanno poi testimoniato due ex vertici delle Giamme gialle di Perugia, chiamati sempre dalla difesa di Bocci. La difesa di Marini, invece, ha chiamato come testi il commercialista Ferruccio Bufaloni e l’ex assessore Bartolini. Il processo per la cosiddetta Concorsopoli della sanità umbra vede alla sbarra una trentina di imputati, coinvolti, a vario titolo, in una presunta gestione pilotata di assunzioni e promozioni. Nella ricostruzione dell’accusa, anche l’esistenza di un’associazione a delinquere di cui avrebbero fatto parte l’allora presidente della Regione, Marini, dimessasi dopo aver appurato di essere indagata, l’ex assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, l’ex sottosegretario ed ex segretario regionale del Pd, Bocci, i vertici dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca e Maurizio Valorosi.