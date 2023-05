Due pusher in manette Inseguimento a Papigno

Auto con due spacciatori a bordo scappa alla vista dei carabinieri e scatena il caos tra le case. Pericoloso inseguimento lungo le strade dell’abitato di Papigno, con i carabinieri che fermano e arrestano due persone trovate in possesso di eroina, di cui avevano cercato di disfarsi. Mercoledì sera in zona Larviano una Fiat Panda incrociata da una pattuglia dell’Arma si è data alla fuga a folle velocità, con gli occupanti che hanno lanciato dal finestrino un involucro che è risultato contenere 105 grammi di eroina. L’auto in fuga è stata bloccata dai militari all’altezza degli Studios cinematografici. A bordo un 57enne italiano, incensurato, e un 37enne di origini magrebine, in Italia senza fissa dimora, risultato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ragusa. I due, riferisce l’Arma, hanno cominciato ad accusarsi a vicenda circa le proprie responsabilità fino a litigare in mezzo alla strada, prima di essere bloccati dai carabinieri.

La coppia è stata anche trovata in possesso di una somma di denaro ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio di droga. Per i due uomini sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio; per entrambi si sono aperte le porte del carcere di vocabolo Sabbione.