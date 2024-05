Due produzioni originali per “Suoni Controvento“. Guidi celebra Sakamoto e l’Umbria incontra la Corsica

Due produzioni originali arricchiscono con la loro unicità il cartellone 2024 di “Suoni Controvento“, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma che realizza i due spettacoli nell’ambito del progetto “Fus” emanato dal Ministero della Cultura. La prima produzione è “Sakamoto conversations”, il nuovo progetto del pianista folignate Giovanni Guidi (nella foto) che si avventura nel mondo del grande compositore e pianista Ryuichi Sakamoto, a un anno dalla scomparsa. In scena sabato 7 settembre alle 18 al Ponte d’Augusto di Narni “Sakamoto conversations” è fatto di citazioni di brani presi come spunto per l’improvvisazione, ma anche di composizioni originali, risultato di un percorso di avvicinamento e di ricerca che tocca i diversi ambiti della prolifica carriera dell’artista giapponese, tra campionamento, voci e frasi. Prevendite su circuito TicketItalia

E sempre il 7 settembre ma alle 21 all’Anfiteatro romano di Carsulae a Terni è la volta di Umbria - Corsica “Isole sorelle”, il progetto di Micrologus (celebre gruppo vocale-strumentale umbro specializzato in musiche medievali) e A’ Filetta (gruppop di sei voci maschili che ha riscritto la tradizione orale corsa) dedicato alle relazioni musicali tra la Corsica e l’Umbria. "Grazie al movimento francescano – spiegano in sinergia le due realtà – troviamo degli elementi non solo musicali che accomunano queste due regioni, dai toponimo alla lingua“. Biglietti in prevendita su circuiti TicketItalia e TicketOne.

“Suono Controvento“ ha già annunciato anche i concerti di Alessandro “Asso” Stefana all’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli a Scheggia e Pascelupo (il 21 luglio alle 19 ) e di Tullio De Piscopo che domenica 8 settembre alle 18 sarà ai Vigneti Arnaldo Caprai di Montefalco con “40 Anni di Stop Bajon”.