Due nuovi bus per i turisti. Da ottobre collegheranno l’Eremo e San Damiano

Nel mese di ottobre saranno collegati con bus due importanti luoghi turistici, spirituali e ambientali della città: l’Eremo delle Carceri e il Santuario di San Damiano. La nuova tratta di trasposto urbano è promossa da Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), d’intesa con la Regione Umbria e il Comune di Assisi. Per il momento sarà attiva fino al 26 ottobre, con possibilità di estensione in futuro. La “Linea E“ (“E“ sta per Eremo), si configura come estensione del servizio comunale urbano, con percorso Piazza Unità d’Italia - San Damiano - Piazza Matteotti - Eremo delle Carceri, con partenze ogni 60 minuti. Si tratta di un servizio attivato in via sperimentale, in occasione del Giubileo 2025 e delle imminenti festività francescane, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità verso le principali mete d’interesse turistico e religioso del territorio, viene evidenziato dal Comune. Una possibilità in più per i turisti che sino a ora, se sprovvisti di macchina, poteva contare solamente su taxi o servizi analoghi. "Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal Comune – sottolinea il sindaco di Assisi, Valter Stoppini – nata grazie alla disponibilità della Regione Umbria e di Busitalia e alla volontà di migliorare l’accessibilità alle mete spirituali e culturali della città. Un servizio importante, che offre una risposta concreta a cittadini, pellegrini e visitatori che, per la prima volta, possono utilizzare mezzi pubblici per raggiungere più agevolmente questi luoghi. Ringrazio la Regione e l’azienda per la collaborazione, con l’auspicio che il servizio possa diventare effettivo tutto l’anno".