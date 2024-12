Due minorenni rapinano i coetanei sul Minimetrò

Sono ritenuti i responsabili di una rapina ai danni di un coetaneo, preso di mira sul minimetrò e di aver rubato degli alcolici da un supermercato, un 17enne e un 15enne, nei confronti dei quali i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di permanenza domiciliare su disposizione del gip del Tribunale Perugia i minorenni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni, sono partite in seguito di segnalazioni e denunce. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nell’ottobre 2024, entrambi si sarebbero resi autori di una rapina ai danni di un coetaneo, avvenuta all’interno del minimetrò. Successivamente, in un’altra circostanza, sono stati identificati come responsabili di furto aggravato di alcolici perpetrato in un esercizio commerciale della zona. L’attività investigativa si è concretizzata attraverso un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, di testimonianze e di altri elementi a carico dei due giovanissimi, che hanno permesso di ricostruire quanto avrebbero compiuto i due indagati. Il provvedimento di permanenza domiciliare rappresenta una misura cautelare prevista dall’ordinamento per i minori, spiega il comando provinciale dei carabinieri, "con l’obiettivo di garantire la sicurezza della collettività e, al tempo stesso, promuovere la riflessione e il recupero educativo di coloro che sono coinvolti". Con un’altra attività di indagine, sono stati recentemente individuati i presunti responsabili di altre rapine ai danni di coetanei nell’area di Pian di Massiano. Avrebbero minacciato con un coltello le vittime.