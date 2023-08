Due giornate per ricordare il dottor Lipparoni

MONTE CASTELLO - Omaggio al dottor Egidio Lipparoni, apprezzato medico chirurgo, specialista in dermatologia e medicina tropicale. È quanto si è svolto, in occasione del ventennale della sua scomparsa, nella piccola frazione di Doglio, dove è nato e cresciuto il 28 giugno 1904 prima di operare per vari decenni in Africa, fra il 1934 e il 1965, anzitutto nella colonia italiana della Somalia e poi nel Congo belga.

L’evento è stato promosso dall’Università delle Tre Età in collaborazione con l’associazione Sant’Antonio da Padova. Nel corso di due giornate è stata organizzata una mostra documentaria con foto storiche e cimeli d’Africa e due conferenze, una sulla sua figura ed una sulla comparsa del dolore cardiaco. Lo chiamavano il "Medico dell’Africa" e proprio così sono state denominate le giornate in suo ricordo: lasciò l’ospedale di Panicale che dirigeva per partire per la Somalia con la Sais (Società Agricola Italosomala) e lavorare presso il presidio sanitario del villaggio "Duca degli Abruzzi", vicino Mogadiscio. Tornato poi in Italia per motivi di salute, oltre a continuare la professione medica, ricoprì anche il ruolo di sindaco di Monte Castello di Vibio fra il 1970 e il 1975.

A sottolineare la sua grande professionalità, la sua umanità e la predisposizione a mettersi al servizio di tutti anche i nipoti Virgilio e Renata Lipparoni. Qualità che, anche a distanza di alcuni decenni, ne hanno mantenuto vivo il ricordo fra i cittadini che lo hanno conosciuto e apprezzato. Non a caso una via del centro storico di Doglio da alcuni anni ne porta il suo nome.

