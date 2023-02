Due giornate di ’Sbaracco’ Shopping con super-sconti

Arriveranno fino al 70 per cento gli sconti che i commercianti si preparano a fare per lo "Sbaracco". Tornano infatti a Foligno "i saldi dei saldi", la svendita di fine stagione che punta a dare una boccata d’ossigeno alle attività legate all’abbigliamento. La scelta di Confcommercio è quella del 24 e 25 febbraio, lanciando la "Festa del piccolo commercio", per tutti coloro che vorranno aderire. "Abbiamo iniziato parlare di Sbaracco 18 anni fa a Foligno – spiega il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni – e, dopo la pausa del Covid, siamo riusciti a riportare questa pratica, grazie anche alla voglia di fare dei tanti giovani entrati nel direttivo dell’associazione.

Stiamo registrando già molte adesioni e siamo sicuri che sarà un modo per far respirare il settore dell’abbigliamento. Speriamo che il tempo ci assista e che la gente esca, perché potranno fare davvero moltissimi affari". Un modo, quello dello Sbaracco, attraverso il quale integrare i saldi tradizionali, che il presidente Amoni da tempo definisce un format ormai stanco e da rivedere. Con la novità delle super svendite di fine stagione infatti si punta ad invogliare i cittadini folignati e dell’Umbria ad arrivare in città per godersi le comodità folignati, cogliendo l’occasione per fare shopping nei negozi della città. Quella dello Sbaracco non è l’unica iniziativa di Confcommercio nel mese di febbraio. I commercianti, nella settimana di San Valentino, hanno installato un grande cuore luminoso in piazza della Repubblica, chiedendo alle coppie di scattare foto per poi ottenere delle speciali promozioni all’interno di ciascuna attività.

Alessandro Orfei