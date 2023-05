Due furti in via Birago Ladri da ’Popup’ e ’Baffo’

Qualche soldo dal fondo cassa e un computer: è il bilancio del bottino messo a segno da ’Popup, libri spunti e spuntini’. Mentre nella pizzeria del ’Baffo’ a pochi metri più avanti, sono spariti un centinaio di euro e una scatola di croccanti. Scorribanda dei ladri in via Birago. Sono due i furti compiuti tra mercoledì e giovedì ai danni dei titolari delle attività commerciali che al momento di aprire si sono accorti dell’accaduto. "Dispiace e si rimane male – racconta Costanza Raspa (nella foto) di Popup - anche perchè il quartiere è tranquillo e non ci saremmo mai aspettati questo gesto. I ladri hanno forzato la porta a vetri e la saracinesca per poi portare via l’incasso, alcune centinaia di euro, e un computer".

L’incursione in pizzeria porta la stessa firma. "La saracinesca è stata aperta con un passepartout, la porta del locale è stata forzata – racconta il titolare – Chi ha agito è anche molto esperto e goloso, visto che oltre ai soldi è sparita una scatola di ’Mordicchio". Intanto da PopUp fanno sapere: "Visto che tra meteo e nuove vicissitudini ci stava prendendo un po’ male, e visto soprattutto il grandissimo affetto che ci avete dimostrato, abbiamo pensato di organizzare per oggi dalle 18.30 un bell’Aperifurto: vi offriamo uno spuntino, brindiamo insieme e, se vi va di sostenerci, lanciamo anche la campagna tesseramento 2023".

S.A.