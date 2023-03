Due cugine vittime di abusi sessuali: lo zio “orco“ di fronte al gip

"Siamo state violentate da nostro zio". All’indomani della Giornata della donna, in tribunale a Perugia giovedì 9, è fissata l’udienza preliminare di un caso delicatissimo che vede due cugine, oggi ventenni, accusare uno zio di violenza sessuale. L’uomo, che adesso ha 40 anni, avrebbe abusato in momenti diversi delle due nipoti (figlie di un fratello e di una sorella), quando erano poco più che bambine. Violenze che si sarebbero consumate, per una di loro, fino al 2019 con episodi e circostanze già al centro di un incidente probatorio. Le ragazze hanno trovato il coraggio solo a distanza di anni di denunciare, anche nell’abitazione della nonna, in una frazione di Città di Castello, dove venivano lasciate spesso a dormire e dove viveva anche lo zio. Era il 2011 quando una di loro subì, di notte, una prima violenza: la bambina raccontò subito tutto alla madre. Nel 2020 le due cugine si incontrano e, parlando, scoprono di avere avuto un terribile destino comune. L’altra cugina confida di essere stata violentata per anni, più e più volte, mostrando messaggi e prove di quanto subìto dallo zio che le avrebbe fatto credere che fosse normale. Le ragazze decidono di rivelare tutto prima in famiglia, poi affidandosi ai legali (sono rappresentate dagli avvocati Raffaella Fiorucci e Luciana Pauselli con Andrea Biccheri). Parte la querela, l’abitazione dello zio viene perquisita, sequestrati alcuni elementi utili alle indagini, poi gli incontri con i magistrati. Davanti al giudice Margherita Amodeo si svolge un dolorosissimo incidente probatorio nel corso del quale le due ragazze ripercorrono con dettagli e racconti tutta la vicenda. Gli atti vengono trasmessi alla Procura; il pm Mario Formisano formula l’imputazione di violenza sessuale a carico dell’uomo, incensurato, oggi sposato e padre di due figli. Domani la prima udienza: davanti al giudice, Piercarlo Frabotta, le due ragazze e lo zio “orco“.

Cristina Crisci